Рождественское послание архиепископа Якутского и Ленского Романа

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ МОНАШЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЯКУТСКОЙ И ЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16)

Возлюбленные о Господе пастыри, честное монашество, дорогие братья и сестры!

Христос рождается!

Всещедрый Господь сподобил нас и в этом году торжественно праздновать величайшее событие, изменившее ход всей человеческой истории — Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа — событие, которое произошло во времени, но имеет силу вечности. Рождение в Вифлеемском вертепе Сына Божия — это свидетельство неописуемой и безграничной любви Творца к роду человеческому.

«Славьте же Христа, — призывает в этот светлый и радостный праздник святитель Феофан Затворник, — и славьте так, чтоб этим славословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху».

Сегодня Сам Бог пришел на землю для того, чтобы спасти человека и сделать его участником Жизни Вечной. Размышляя на тему великой тайны рождения Бога в мире, святитель Лев Великий пишет очень важные слова: «Слово Бога, Бог, Сын Божий, Который вначале был у Бога, через Которого все начало быть и без Которого ничто не начало быть (Ин. 1:1-3), вочеловечился для избавления человека от вечной смерти…».

В Вифлеемских яслях ныне возлежит Младенец, Которому надлежит совершить то, «во что желают проникнуть Ангелы» (1 Петр. 1:12), то есть великое дело восстановления человеческой природы через искупление. Ныне, по словам святых Отцов и учителей Церкви, Бог перестал быть скрытым от людей. Родившись в Вифлееме, Бог явился среди людей. Говоря о радостном событии Рождества Христа Спасителя и его значении, святитель Дмитрий Ростовский восклицает: «О дивный вертеп! Ты прекраснее теперь, когда вместил Христа, чем Эдем, в котором был Адам. Впрочем, зачем нам называть тебя раем, когда Церковь величает тебя самим Небом: «Небо — вертеп»».

Прославлявшие родившегося Христа, Ангелы Божии, возвестили также и мир на земле (Лк. 2:13-14). Этот, воспеваемый Ангелами мир, — это мир Божий, мир в Боге и с Богом, пришедший на землю с рождением Иисуса Христа. Своим рождением Христос примирил человека с Богом, со своими ближними и самим собой. Без воплощения Сына Божия не могло произойти обновление зараженной грехом человеческой природы — не было бы воскресения и победы над смертью, не было бы спасения.

В Таинстве Боговоплощения открывается глубина Премудрости Божией, потому что только одна она могла найти способ примирить людей с Богом. Спаситель завещал на земле также и мир внутренний — мир души, что является плодом Духа Божия. Это — мир с Богом, со своей совестью, мир с людьми. Это такой мир, когда человек с чистой совестью может смотреть на небо и с такой же чистой совестью относиться к людям. Такой мир является источником покоя и прощения для каждого человека.

Присоединяя свои хваления Родившемуся в Вифлееме Богомладенцу к восторженному гимну Ангелов, мы должны прославлять Господа не только устами, но и всей своей жизнью. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии», — говорит святой апостол Павел (1 Кор. 6:20).

В эти светлые и радостные минуты великого праздника, хочется оглянуться и вспомнить каким был истекший год милости Божией для нашей Якутской епархии. 2016, как и предыдущие годы, был насыщен событиями как общецерковного, так и епархиального значения.

В первую очередь, следует отметить, что Якутская епархия вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви отпраздновала 1000-летие русского присутствия на Святой Горе Афон. Святая Гора Афон — это удел Божией Матери и особое место в истории всего православного мира. Очень важно, что и наша Якутская земля также была связана со Святой Горой благодаря тем людям, которые отправлялись в паломничество в эту величайшую святыню Православия, принимали там монашеский постриг, молились о своем народе и впоследствии способствовали развитию православной жизни в нашем крае.

Помимо общецерковного юбилея Якутская епархия отпраздновала и свой епархиальный юбилей. В уходящем году прошли торжественные мероприятия по случаю 120-летнего юбилея первого Якутского архиерея — Преосвященного епископа Дионисия (Хитрова). Так, в эти Рождественские дни запланирован выход на широкий экран фильм, посвященный жизни и деятельности епископа Дионисия — «Первый Якутский». В этой связи хочется отметить, что фильмы, посвященные выдающимся церковным деятелям Якутии, миссионерам и просветителям, по милости Божией, стали уже доброй традицией для нашей епархии. Данная кинолента — это своего рода дань памяти великому подвижнику Русской Церкви, великому миссионеру и просветителю народов Якутии, прослужившему сорок три года Богу и людям на Якутской земле.

Но истекший год, помимо радостных и торжественных событий, вошел в историю нашего Отечества и как сложный год, наполненный трагическими потрясениями и потерями. 25 декабря в небе над Черным морем потерпел крушение самолет, на борту которого находилось 92 человека — военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, медики, журналисты и пилоты. Все это, несомненно, вызывает боль и горечь утраты. Пусть Всемилостивый Господь упокоит почивших в селениях праведных и укрепит их родных и близких.

Благоговейно поклоняясь, возлежащему ныне в яслях Начальнику Мира (Ис. 9,6), истинному Солнцу Правды (Мал. 4:2), со всем усердием вознесем же, дорогие отцы, честное монашество, братья и сестры, свои горячие молитвы к ныне родившемуся Господу и Спасителю нашему, чтобы Он ниспослал всем нам и нашему Отечеству, мирное и тихое житие, спокойствие и благоденствие!

Возлюбленные о Господе! Празднуя сегодня светлое Рождество Христа Жизнодавца, пусть каждый из нас, по словам преподобного Ефрема Сирина, отложит ярость, гнев и суровость, обуздает свою гордость, смирит свое высокомерие и не будет виной печали и скорби для своего ближнего. В этот радостный и торжественный день, как говорит святитель Амвросий Медиоланский, будем подражать Господу нашему: очистим себя от всякой скверны грехов, утешим странников, облегчим скорби вдовиц и оденем нищих. Вместо же дара, Рожденному Богомладенцу, принесем твердую решимость «поступать достойно звания, в которое мы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Ефес. 4:1-3).

Христос рождается! Славим Его!

+РОМАН,

АРХИЕПИСКОП ЯКУТСКИЙ И ЛЕНСКИЙ

град Якутск,

Рождество Христово, 2017 год