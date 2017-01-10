Рождественский фестиваль искусств посетили более 800 детей

В рамках IV Рождественского фестиваля искусств 8 и 9 января состоялись четыре праздничные Епархиальные Ёлки. Гостями праздника стали воспитанники социальных учреждений и дети из социально незащищенных семей. Юных зрителей приветствовал и поздравил с Рождеством Христовым архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Всего новогодние представления посетили более 800 детей.

В мероприятии принял участие симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под руководством дирижера Павла Васьковского. В выступление добавили атмосферу волшебства ведущие — Снежная Королева и ее помощницы, роли которых исполнили учащиеся театрального отделения Детской школы искусств №1 Олеся Кательницкая и Яна Мохначевская (руководитель Марина Пиева).

«Прекрасная музыка является волшебным подарком, который вдохновил и обрадовал маленьких зрителей. Ведь радостным и веселым быть положено каждому человеку в такой добрый праздник как Рождество Христово» — отметил Иеромонах Иларион.

Также Иеромонах Иларион выразил благодарность всем музыкантам симфонического оркестра «Symphonica ARTica» и особенно Елене Александровне Тальниковой-Слепцовой за помощь в организации такого прекрасного праздничного мероприятия.

1 из 7

Рождественский фестиваль искусств является первым совместным проектом Якутской Епархии и Филармонии Якутии. Осуществляется с 2014 года. Организован для привлечения к музыкальному искусству детей, юношества и малообеспеченных семей. Концерты проходят в каникулярные дни и способствуют сплочению семьи, совместному времяпровождению с пользой и удовольствием.