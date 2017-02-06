Ростелеком в Якутске расширил границы предоставления беспроводного интернета

Компания «Ростелеком» расширила территорию предоставления интернета по технологии беспроводного широкополосного доступа (БШПД) в Якутске. Горожане, проживающие в районе ДСК, Покровского тракта (8, 9 км), Сергеляхского шоссе (до 9 км) и в микрорайоне Птицефабрика, могут подключить интернет со скоростью до 10 Мбит/с.

Беспроводной широкополосный доступ в интернет (БШПД) – одна из новейших технологий, применяемая Ростелекомом в жилых городских микрорайонах с малоэтажной застройкой.

«Предоставление качественных и удобных цифровых сервисов для комфортной жизни и эффективного бизнеса – наша стратегическая задача. Сеть БШПД, запущенная в микрорайоне Марха, доказала свою надежность, а также удобство в использовании. При подключении к интернету не нужно вести кабель, связь передается по радиосигналу. Благодаря этой технологии еще больше жителей Якутска могут пользоваться быстрым интернетом», – отметил директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов.

БШПД позволяет обеспечить передачу больших объемов трафика, а также доступ к любому информационному и мультимедийному контенту в Сети.

Оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-1000-800 и в Центрах продаж и обслуживания клиентов компании.

БШПД – технология предоставления фиксированного беспроводного доступа в интернет работает в зоне прямой видимости. Радиосигнал передается через сеть базовых станций на абонентские станции в зоне охвата в радиусе 2 км. Абонент при этом получает стабильный беспроводной выделенный канал и высокоскоростной доступ при сохранении устойчивого сигнала.