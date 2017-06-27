«Ростелеком» строит сеть GPON в поселке Сатал в Якутске

«Ростелеком» начал строительство оптической сети GPON в коттеджном поселке Сатал в Якутске. В рамках проекта планируется провести более 40 км оптических линий. Услуги связи по оптической сети будут доступны более чем 900 семьям, проживающим в поселке.

Компания будет подключать жителей Сатала к услугам связи сразу после ввода «оптики» в эксплуатацию в каждом доме. Технология GPON («оптика в квартиру») позволяет заводить оптоволоконный кабель прямо в квартиру абонента и подключать сразу комплекс услуг: интернет, «Интерактивное телевидение» и телефонию.

«Основное преимущество оптических сетей – высокая скорость и стабильность сигнала. GPON позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих требований абонентов, поэтому имеет потенциал для развития на многие годы вперед», – рассказывает технический директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Александр Хабаров.

Узнать о наличии технической возможности, получить дополнительную информацию об услугах компании, а также оставить заявку можно на сайте www.rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-1000-800.