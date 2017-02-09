Росстат подсчитал, сколько и какой еды могут позволить себе россияне

Мясо, рыба, яйца, молоко, фрукты. Эти продукты становятся для россиян все менее доступными. Не потому, что их нет в магазинах, а потому, что покупать их в прежних количествах не позволяет состояние кошелька. Такой вывод можно сделать из свежего доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

По сравнению с 2015 годом в прошлом году россияне могли позволить себе почти на 12 килограммов меньше рыбы, примерно на полтора килограмма меньше говядины, на 26 литров меньше молока, на 58 штук меньше яиц. Об этом говорят результаты анализа покупательной способности среднедушевых доходов населения по основным продуктам питания, пишет «Российская газета».

Уже 53 % жителей страны перешли на покупку более дешевых продуктов

Конечно, речь идет не о реальном потреблении, а о статистической оценке количества продуктов, которое самый обычный житель России теоретически может приобрести на свой ежемесячный доход. Но тенденция показательная. Снижение покупательной способности произошло по 16 пунктам продуктового списка из 24.

В целом же ситуацию хорошо иллюстрирует динамика оборота розничной торговли. «В прошлом году этот показатель просел на 5,2 %. Если прибавить к этому 10 % снижения еще годом раньше, получим очень внушительную цифру. В предыдущий кризис 2008-2009 годов масштабы падения были гораздо более скромными», — говорит Николай Кондрашов, научный сотрудник «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Россиян, живущих в режиме экономии, в последнем квартале прошлого года по сравнению с тремя предыдущими месяцами стало больше на два процентных пункта. В результате на конец декабря таких было три четверти населения — это уже данные, которые в ходе своего опроса получила исследовательская компания Nielsen. Аналитики отмечают, что уже больше половины населения, пытаясь сокращать расходы, покупает продукты более дешевых брендов.

«Потребительская активность продолжает снижаться, и мы пока не видим признаков разворота этого тренда, — констатирует Кондрашов. — Хотя надежды на то, что это случится, — есть. Экономика показывает признаки роста. Вслед за ней должна начать меняться в лучшую сторону динамика по зарплатам. Потребительская активность, как правило, реагирует на эти факторы с отсрочкой. Но и она должна ожить. По нашим прогнозам, это может произойти во втором-третьем квартале нынешнего года».