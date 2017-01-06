Российским гостиницам запретили работать без «звезд»

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, по которому все средства размещения (в том числе гостиницы), имеющие отношение к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должны быть классифицированы или, иначе говоря, получить «звезды».

Всего под действие закона попадают городов 11 — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

По оценкам экспертов, больше всего аттестованных гостиниц в Москве, Сочи и Казани. Эти три города, а также Санкт-Петербург, будут в наступившем году принимать Кубок Конфедераций. Но в Северной столице пока есть еще отели, не получившие лицензии. «В остальных регионах ситуация разная, — рассказал в беседе с «Российской газетой» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. — Сложно сказать, почему некоторые отельеры не форсируют события, тем более что ничего глобально сложного в этом нет«.

Процедура классификации не занимает много времени и стоит от 40 до 60 тысяч рублей, в зависимости от номерного фонда и уровня гостиницы. Кстати, изначально в законе был прописан срок 1 июля 2016 года, но его перенесли на полгода, чтобы все успели.

«Что грозит после 1 января тем, кто не получил свидетельство, сложный вопрос. Чисто теоретически — многое зависит от воли власти. По логике, отсутствие классификации не дает возможность продолжать деятельность. Также в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафы, но там суммы небольшие. Вероятно, власти каждого города должны будут продумать механизмы воздействия на владельцев гостиниц — повышать штрафы, закрывать, привлекать Роспотребнадзор», — полагает Вадим Прасов.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин вспоминает, как решался вопрос об обязательной классификации гостиниц перед Олимпиадой 2014 года в Сочи: «Тогда тоже были те, кто не успевал получить свидетельство. Их ругали, штрафовали, принимали другие меры. Мы даже говорили, что не надо так жестко обращаться с бизнесом, наоборот, надо идти навстречу, помогать, подсказывать. Но хорошо, что в итоге все успели. Я думаю, по примеру Сочи будет решен вопрос и в 11 городах к предстоящим чемпионатам, а дальше по всей России».

Тем временем, в конце минувшего года правительство предварительно одобрило еще один законопроект — об обязательной поэтапной классификации всех гостиниц страны. С 1 января 2018 года «звезды» должны получить гостиницы и «другие средства размещения», имеющие более 50 номеров. С 1 января 2019 года — более 15 номеров. А с 1 января 2020 года — классификация будет обязательна в отношении всех гостиниц, сказано в законопроекте.

По мнению экспертов, от нового закона, если он будет принят, потребитель только выиграет. Классификация — это хороший способ оптимизировать цены.