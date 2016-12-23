Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»

Россельхозбанк запустил в интернете кампанию в поддержку «Путевой карты». Главными героями рекламного ролика «За бугор» стали участники дуэта «Боня и Кузьмич».

Боня и Кузьмич – жители Пермского края, ставшие невероятно популярными за счет своих пародийных видеороликов, которые они снимают в декорациях обычной русской деревни. Национальный колорит в сочетании с зажигательными танцами на мотив известных композиций уже обеспечили артистам миллионы просмотров и преданных поклонников.

По сюжету ролика в поддержку «Путевой карты» Боня и Кузьмич отправляются в путешествие из российской глубинки, показывая в пути десять музыкальных пародий на хиты из различных стран мира. Вернувшись, они приходят к выводу, что дома все-таки лучше. Задача ролика – показать все многообразие впечатлений, которые можно получить, путешествуя по миру с помощью накопления баллов по карте.

Кампания продолжает креативную линию Россельхозбанка в 2016 году – финансовые продукты «примеряют на себя» простые народные герои. Ранее в рекламе вклада и программы рефинансирования Банка принял участие известный российский фермер-сыровар Олег Сирота.

«Путевая карта» – специальный карточный продукт для путешественников. Ее владельцы получают повышенное начисление бонусных баллов в рамках программы лояльности «Урожай» за оплату в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категории «путешествия» (отелях, авиакомпаниях, агентствах по аренде автомобилей, беспошлинных магазинах Duty Free и т.д.). С помощью бонусных баллов можно оплачивать отели, приобретать авиа и железнодорожные билеты, электронику, бытовую технику, товары для спорта и отдыха.