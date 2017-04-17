Россельхозбанк в Якутии поднял вопросы льготного кредитования и господдержки предприятий АПК

Директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», народный депутат республики Василий Тимофеев принял участие в научно-практической конференции «Внедрение передовых агротехнологий в Якутске», организаторами которого выступили Якутская городская Дума и окружная администрация столицы.

В дискуссии приняли участие представители региональных органов власти, руководители ведущих сельхозорганизаций и предприятий республики.

Участники конференции обсудили проблемы и перспективы системного развития и внедрения в сельскохозяйственное производство инноваций и технологий, формирования приоритетов в научно-инновационной деятельности, производства экологически чистой продукции сельского хозяйства, вопросы финансовой поддержки проектов.

Василий Тимофеев выступил на мероприятии с докладом на тему «Вопросы бизнес-планирования, кредитования сельхозтоваропроизводителей, в том числе в сегменте малого и микробизнеса», затронув также тему льготного кредитования и государственной поддержки предприятий АПК. Его доклад вызвал живой интерес среди участников и гостей конференции. Они интересовались программами и условиями кредитования, возможностью получения долгосрочных и краткосрочных займов. Спрос на продукты Россельхозбанка обусловлен высоким уровнем доверия к кредитному учреждению.

«Россельхозбанк – надежный партнер фермеров Якутии. Мы предлагаем предприятиям АПК кредитные средства на проведение сезонных работ, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение или модернизацию оборудования и техники и другие инвестиционные программы в том объеме, который необходим аграриям республики», — прокомментировал Василий Тимофеев.