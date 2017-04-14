Россельхозбанк предлагает якутянам подарочные серебряные монеты к празднику Светлой Пасхи

В преддверии одного из главных православных праздников Якутский филиал Россельхозбанка предлагает приобрести памятные серебряные монеты «Церковь Пресвятой Троицы» в качестве оригинального подарка.

В ассортименте также представлены серебряные монеты «Палех», «Жостово», «Гжель», «Хохлома». Все изделия выполнены в самом высоком качестве с использованием новейшей технологии лазерной гравировки и продаются в специальном футляре.

На сегодня в филиале представлено около 100 разновидностей памятных и инвестиционных монет из золота и серебра, выпущенных Банком России и иностранными государствами. Пополнить нумизматические коллекции или приобрести оригинальный сувенир можно в офисах Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгоценных металлов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 402-136.