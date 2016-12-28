Россельхозбанк предлагает приобрести монеты из драгоценных металлов по сниженным ценам

Якутский филиал Россельхозбанка предоставляет клиентам скидку на приобретение монет из серии «Знаки Зодиака» в размере 10 %. Так, в период до 10 января 2017 года акция действует на монеты «Козерог» (Габон) номиналом 1000 и 2000 FRA CFA, которые представлены по специальным ценам – 2 290,00 рублей и 3 100,00 рублей соответственно.

Кроме этого банк проводит акцию на монеты из серии «Народные промыслы». При покупке 2-х и более экземпляров стоимость монеты составит 2 220,00 рублей. Монеты имеют оригинальный рисунок и оформлены в стиле традиционных русских росписей: гжель, хохлома, жостово и палех.

Каждая монета выполнена из серебра 925 пробы в качестве чеканки «пруф», имеет сертификат подлинности, подтверждающий её основные характеристики и вложена в оригинальную подарочную упаковку.

Приобрести эксклюзивный сувенир и оригинальный подарок для бизнес-партнеров и близких людей к Новому году и Рождеству можно в точках продаж Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 402-136.