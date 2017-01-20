Росреестр: О процедуре кадастрового учета изменений при перепланировке жилых помещений

На сегодняшний день для многих собственников квартир является актуальной перепланировка помещений по своему желанию и вкусу. Однако не все понимают, что же считается перепланировкой, какие документы потребуются чтобы ее узаконить и как провести учет изменений жилых помещений при перепланировке в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации перепланировка жилого помещения представляет собой определенное изменение его конфигурации, которое требует получения специального разрешения с последующим внесением всех произведенных изменений в технический паспорт данного помещения. Как правило, перепланировка квартиры связана с изменением полезной площади жилого помещения. В зависимости от желания собственника жилая площадь может быть увеличена (например, когда объединяют кухню с гостиной или комнату с балконом (лоджией)) или уменьшена (например, при установке дополнительного санузла).

Любая перепланировка должна проводиться по согласованию с органом местного самоуправления. Согласования требуют следующие изменения в жилом помещении:

— демонтаж или возведение межкомнатных перегородок;

— пробивка проемов и арок в несущих стенах или изменение их расположения;

— изменение площади ванной комнаты, ее объединение с санузлом, монтаж, демонтаж или перенос сантехнических узлов и оборудования;

— пристройка дополнительных помещений, создание балкона или лоджии, либо их трансформация в жилую площадь квартиры.

Для проведения перепланировки жилого помещения собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо представляет следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения;

2) правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения.

Заявление подается только собственником/собственниками либо доверенным лицом. Решение о переустройстве и (или) перепланировке или об отказе в переустройстве и (или) перепланировке помещения принимается в течение 45 дней с момента подачи заявления.

После принятия решения органом местного самоуправления, заявитель подходит за подписанным решением и приступает к работе над переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения.

После окончания работ собственником подается заявление о приеме выполненных работ. После приемки выполненных работ (при условии что в процедуре переустройства помещения соблюдались все строительные нормы и правила) заявителю выдается подписанный акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки помещения.

Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом №221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости».

Далее собственник жилого помещения обращается к кадастровому инженеру для подготовки технического плана в связи с осуществленной перепланировкой помещения. Технический план подготавливается на основании проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки жилого помещения.

После получения технического плана у кадастрового инженера, собственник обращается в орган кадастрового учета с заявлением о государственном кадастровом учете изменений жилого помещения с приложением технического плана.