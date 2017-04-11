Роспотребнадзор Якутии приглашает предпринимателей на День открытых дверей

В целях реализации информационной политики управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с бизнес-сообществом 13 апреля с 10 до 16 часов организуется День открытых дверей» для предпринимателей.

Мероприятие направлено на повышение знаний среди предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможностях информационных ресурсов, получении государственных услуг в электронном виде, повышение грамотности населения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей.

Специалистами регионального управления Роспотребнадзора, его территориальных отделов в районах и Центром гигиены и эпидемиологии будет осуществлен прием, консультирование предпринимателей.

В Якутске День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Ойунского, 9, в районах республики по адресам, с которыми можно ознакомиться на сайте 14.rospotrebnadzor.ru.

В этот день будет работать «горячая линия» управления Роспотребнадзора по телефону 8-800-550-21-24 и Центра гигиены и эпидемиологии по номеру 8(4112) 44-61-58.

Следующие Дни открытых дверей для предпринимателей состоятся 13 июля и 12 октября.