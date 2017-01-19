Роспотребнадзор: В детских садах Якутска карантин не вводится

По данным еженедельного мониторинга, в республике и ее столице регистрируется эпидемический подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. За вторую неделю января в Якутии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось уже 7,5 тысяч человек. Показатель заболеваемости превысил недельный эпидпорог на 50%, причем во всех возрастных группах.

В целях предупреждения массового распространения заболевания решением Санитарно противоэпидемической комиссии Якутска с 17 по 23 января приостановлен учебный процесс во всех городских школах с 1 по 11 классы и деятельность дополнительных образовательный учреждений.

«На сегодняшний день ситуация остается напряженной, наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых «, — сообщила ЯСИА начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора республики Любовь Будацыренова.

Многие родители обратились в Минздрав республики с жалобой, что во время карантина продолжают работать дошкольные учреждения. Как объяснила Любовь Будацыренова, в детских садах карантин не вводится, поскольку это закрытая структура, где имеются медицинские работники, которые обязаны каждое утро проводить осмотр детей на предмет заболевания ОРВИ.

«Если в группе количество заболевших детей превышает 20%, то руководитель детского сада должен закрыть группу на карантин внутренним приказом. В противном случае, родители могут написать заявление в Роспотребнадзор с жалобой, и мы проведем проверку«, — сказала она.

Роспотребнадзор Якутии во время карантина настоятельно рекомендует родителям ограничить посещение детьми мест массового пребывания, как кинотеатры и кафе. Однако запретить самим развлекательным заведениям допускать детей они не имеют права. Это остается на рассмотрении руководства самих заведений.