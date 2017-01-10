Роспотребнадзор изъял в новогодние праздники несколько партий непищевого алкоголя в Якутии

Республиканское управление Роспотребнадзора в период новогодних праздников проинспектировало 235 объектов торговли на предмет выявления запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции. В ходе проверок изъято 3 партии лосьона «Вита-Септ» в количестве 40 бутылок.

Указанное средство с содержанием спирта до 95% произведено в Казахстане. Продукция снята с реализации.

В целом по республике охвачено рейдовыми проверками 468 объектов торговли, приостановлена реализация 23 партий спиртосодержащей непищевой продукции, объемом 83 литра.

Рейдовые проверки продолжаются.