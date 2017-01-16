Росгвардия обеспечивает сохранность имущества граждан

С объектов, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, не допущено ни одной кражи. В управлении Росгвардии по республике подвели итоги работы за прошлый год.

Под охраной подразделений вневедомственной охраны находится около трех тысяч объектов различных форм собственности. В том числе более двух тысяч квартир и около пятисот мест хранения имущества граждан.

За год на пульты централизованной охраны поступило шесть сигналов «Тревога», но при этом краж из охраняемых объектов не допущено. Такая надежность повышает спрос у населения услуги по охране квартир, дач, гаражей, коттеджей и иных мест хранения имущества.

Также ктиенты по достоинству оценили услуги хранения личного огнестрельного оружия в специально оборудованных оружейных комнатах в ОВО города Якутска. Благодаря этой услуге отпадает необходимость тратить средства на покупку оружейного сейфа, выделять место под его установку и беспокоиться о сохранности оружия во время отсутствия.