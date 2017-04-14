Резиденты спецдома для престарелых, одиноких и инвалидов побывали в усадьбе Атласовых

Ветераны тыла, инвалиды и дети с ограниченными возможностями Специального дома для престарелых, одиноких и инвалидов 13 апреля побывали в Саха этно-комплексе семьи Атласовых.

Хозяйка усадьбы Валентина Атласова рассказала историю своей семьи, города и республики. Многие старинные национальные одежда и посуда усадьбы имеют неповторимую историю. Важным для каждого гостя был обряд благословения и очищения огнем, участниками которого они стали.

Жители спецдома были очарованы ледяными скульптурами и разнообразием эпических национальных героев нематериального наследия народа саха – Олонхо.

Большинство резидентов Специального дома для престарелых, одиноких и инвалидов нуждаются в организации культурно-массовых мероприятий и выездов. Специалисты отделения организуют выезды, экскурсии. При доме работают кружки, занятия, проводится лечебно-физическая физкультура, массаж. С начала этого года библиотека «Книга 03» в рамках кинопроекта «Литература для всех» еженедельно организует для жителей спецдома показ художественных фильмов.

В будущем для резидентов спецдома планируется выезд в национальный парк «Орто дойду».