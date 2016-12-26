Резидент Центра кластерного развития «Якутия»: «СК-мебель»

Кластерная политика в Якутии осуществляется с 2013 года. Ее реализацией занимается Центр кластерного развития «Якутия». Первым проектом центра стал кластер производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей.

Кластер разместился на территории бывшего имущественного комплекса АО «Сахамебель». Объединившись, предприятия становятся более конкурентоспособными по сравнению с отдельно работающими компаниями и взаимодополняют друг друга.

«СК-Мебель» — это соответствующий современным стандартам, активно развивающееся предприятие, которое имеет положительную репутацию и огромный опыт работы в сфере продаж мебели. В магазине «СК-Мебель» представлены различные виды товаров в лучших традициях итальянской классики. Магазин предлагает своим клиентам возможность приобрести по выгодной цене наиболее популярные, востребованные модели мебели от лучших поставщиков.