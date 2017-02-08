Ремонтно-механическому заводу «Якутугля» – 30 лет

«Мечел-Ремсервис» – подразделение АО ХК «Якутуголь» – отметил 30-летний юбилей с начала основания.

Завод занимается капитальными и текущими ремонтами оборудования, изготовлением, восстановлением деталей узлов горной и обогатительной техники «Якутугля». Кроме того, он выполняет заказы предприятий Нерюнгринского района, республики и Дальнего Востока.

В день празднования тридцатилетия для коллектива завода состоялось торжественное собрание. С праздником заводчан поздравили руководители района и города Нерюнгри, администрация «Якутугля», представители всех подразделений компании.

На торжественном собрании лучшим сотрудникам за многолетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели и личный вклад в развитие промышленности вручили почетные грамоты и благодарственные письма различного уровня.

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Ремонтно-механический завод был основан в 1987 году для ремонта горно-транспортной техники: автосамосвалов, экскаваторов, бульдозеров, бурстанков, которые в огромных масштабах поступали на вооружение предприятия для освоения Нерюнгринского угольного месторождения. Также завод обслуживал оборудование крупнейшей обогатительной фабрики Южно-Якутского угольного комплекса. Благодаря своим мощностям и возможностям он по праву считался малой копией машиностроительного завода, предприятий, равных ему не было и нет во всем федеральном округе.

Поздравляя коллектив «Мечел-Ремсервис» с юбилеем, управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Игорь Хафизов отметил: «Сегодня мы отдаем дань уважения той великой эпохе, когда формировался Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, одним из главных проектов которого стало появление нашего ремонтно-механического завода. Это уникальное предприятие, которое соединило в себе машиностроение, металлургию и ремонтные мощности. Для «Якутугля» завод всегда был и остается одним из главных подразделений, так как без работоспособности горно-транспортного оборудования невозможна полноценная добыча угля».