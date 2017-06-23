Региональное отделение «Матерей России» поможет маленьким якутянам с неврологическими заболеваниями

Якутское отделение движения «Матери России» и Целевой фондом будущих поколений пригласили в республику ведущих врачей из Москвы, чтобы помочь детям с заболеваниями центральной нервной системы.

«В адрес нашей организации поступает большое количество обращений с просьбами оказать помощь в лечении детей, которые страдают церебральным параличом. Это побудило нас обратиться в Целевой фонд будущих поколений Якутии и разработать совместный проект «Семья – основа будущего», – рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова.

В рамках соглашения между с Министерством здравоохранения республики в Якутск приехали ведущие московские специалисты в области неврологии.

«Неврологические заболевания требуют точечного подхода к диагностике и лечению. Получив квалифицированную консультацию в рамках нашего проекта, юные пациенты смогут продолжить лечение как в Якутии, так и за ее пределами. Курс реабилитации будет назначаться индивидуально», — подчеркнула Прасковья Борисова.

В состав московской делегации вошли ведущие специалисты научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы: Ольга Квасова — заместитель директора по научной работе, Владимир Кусакин — ведущий специалист по ортопедии и Надежда Шатилова — заведующая психоневрологическим отделением.

«Мы поделимся опытом лечения детей с неврологической патологией развития. Расскажем о реабилитационных программах, которые в настоящее время действуют в России», — добавила Ольга Квасова.