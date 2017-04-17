Работу с корпоративным сегментом филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» возглавил Андрей Ковтун

На должность директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» назначен Андрей Ковтун.

В этой должности он будет решать задачи усиления позиций компании в сегментах В2B и B2G, реализовывать ключевые проекты, направленные на развитие продуктов и услуг и повышение качества обслуживания корпоративных клиентов.

«Многолетний опыт работы Андрея в области продаж, а также знание производственных процессов помогут ему в выполнении поставленных задач», – убежден директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов.

Андрей Ковтун родился в 1974 году в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Обладает большим опытом работы в коммерческих подразделениях различных предприятий.

Трудовую деятельность начал с должности инженера ОАО «Амурский судостроительный завод», в 2006 стал начальником Центра продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком» в Комсомольске-на-Амуре, с 2007 по 2011 годы занимал должности заместителя директора территориального управления № 2 ОАО «Ростелеком» по коммерческой работе и заместителя коммерческого директора Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком», с 2012 года – руководящие позиции в ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» (г. Хабаровск).