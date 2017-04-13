Работники Центральных электрических сетей приняли участие в Съезде отцов Якутии

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» приняли участие во II съезде отцов Республики Саха (Якутия) «Отец – основа крепкой семьи, семья – фундамент крепкого государства!», прошедшем в г. Якутске на минувшей неделе.

В число 600 делегатов из всех муниципальных образований республики, республиканских общественных организаций в сфере семейной политики, здорового образа жизни и приглашенных вошли и энергетики — Тимур Бельчусов, инженер службы релейной защиты, автоматики и измерений, активный член первичной профсоюзной организации, Владимир Дьяконов, заместитель начальника службы планирования и подготовки ремонта, Герман Христофоров, мастер Сулгаччинского сетевого участка Амгинского района электрических сетей, отец пятерых детей, председатель Совета отцов села Сулгаччы.

Напомним, что на съезде обсуждались актуальные проблемы семейной и демографической политики, роли отца в современной семье и обществе, вопросы укрепления мужского здоровья и повышение продолжительности жизни мужчин, их занятости и трудоустройства и другие.

Участники работали в трех дискуссионных площадках: «Роль отца в современном обществе», «Движение отцов в Республике Саха (Якутия): проблемы и перспективы», «Повышение благосостояния семьи как сфера ответственности отца».

«Я участвую в съезде во второй раз. Очень доволен результатами работы. Получил колоссальную юридическую подпитку: проконсультировался по многим интересующим меня и моих односельчан вопросам. Сделал для себя выводы, что мы слабо владеем правовой базой в части знания законов и своих прав. Сам я воспитываю пятерых детей, четверо из них – сыновья. В этот раз вплотную поработали по вопросам грантовой поддержки и планируем в ближайшее время подать заявки на реализацию проектов, а каких именно, будем думать сообща», — поделился Герман Христофоров.

«Считаю, что проведение подобных мероприятий очень полезно и необходимо для общества. Получили большое количество полезной информации. Мне, как самому молодому отцу, принявшему участие в съезде, было вдвойне интересно. Во время работы дискуссионной площадки у меня родилась идея проекта, планирую воплотить ее в жизнь. В качестве пожелания организаторам хотелось бы высказать, чтоб на следующий съезд предпочтение было отдано именно молодым отцам до 35 лет, которым предстоит воспитать подрастающее поколение. Участие в подобном мероприятии поможет им во многих вопросах воспитания и дальнейшего развития», — рассказал Тимур Бельчусов.