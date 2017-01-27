Пьяным водителям сверх штрафа придется отработать по 40 часов

Мировой суд Нюрбинского района трем любителям «пьяной езды», просрочившим уплату штрафов, назначил наказание в виде обязательных работ по 40 часов.

Трое водителей были задержаны в 2016 году сотрудниками Госавтоинспекции за управлением автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Судебные приставы Нюрбинского РОСП известили должников о возбуждении исполнительного производства и установили добровольный срок на погашение задолженности. Так же неоднократно напоминали о необходимости уплаты штрафа. Но любители «пьяной езды» не торопились оплачивать административный штраф, у каждого была своя причина. В своих объяснительных они указали, что штраф в 30 тысяч рублей неподъемен для семейного бюджета, кто-то ссылался на отсутствие постоянного источника дохода. По их мнению, этих оснований было достаточно, чтобы не оплачивать административный штраф. Но мировой суд счел их доводы необоснованными. Теперь горе-водители должны сверх штрафа отработать 40 часов.

«Сумма в 30 тысяч рублей — достаточно крупная, но она обоснована, ведь садясь за руль в алкогольном опьянении, они представляли угрозу безопасности окружающих людей. Заплатить сразу накладно для семейного бюджета, но граждане забывают о своих правах или попросту не слушают судебных приставов. Ведь они могли обратиться в суд и попросить отсрочки на погашение задолженности, теперь им придется помимо оплаты штрафа в 30 тысяч рублей еще и отработать по 40 часов», — пояснила Туяра Николаева судебный пристав — исполнитель Нюрбинского РОСП.