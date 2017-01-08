Путин поручил проверить обоснованность размеров взносов на капремонт в субъектах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов РФ размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализацией региональных программ капитального ремонта. Доклад по этому вопросу предложено подготовить до 1 сентября 2017 года.

Соответствующее поручение Путина по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента РФ по вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах размещено на сайте Кремля.

Путин также поручил Генпрокуратуре РФ «провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия». Ответственным за это поручение является генпрокурор, доклад на эту тему поручено представить до 1 октября 2017 года.

В целях повышения эффективности организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и уровня удовлетворенности граждан услугами по его проведению президент также поручил правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в сфере формирования и актуализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся планирования объема работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установления перечня и очередности проведения таких работ (услуг), предоставления государственной и муниципальной поддержки;

б) разработку единой методики определения размера предельной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия, с учетом региональной специфики;

в) создание системы технического учета жилищного фонда;

г) проведение оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта.

Доклад по этим вопросам предложено подготовить до 1 сентября 2017 года. Ответственными названы премьер РФ и высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Кроме того, президент рекомендовал высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ завершить формирование нормативно-правовой базы субъектов РФ в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом методических рекомендаций Минстроя России и необходимости обеспечения финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта.

Доклад на эту тему поручено представить до 1 декабря 2017 года. Ответственные — высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.