В Якутии изъято 102 единицы оружия

Очередной рейд на территории республики был проведен сотрудниками Росгвардии. В ходе рейда проверками были охвачены около тысячи владельцев огнестрельного оружия по месту жительства, выявлено 54 административных правонарушения, за которые наложены штрафные санкции.

Наиболее частым нарушением является несвоевременное продление разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, также граждане нарушают сроки постановки на учет оружия при смене места жительства и при покупке огнестрельного оружия. Владелец обязан в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обратиться в соответствующий орган лицензионно-разрешительной системы с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия, сообщают в Росгвардии. Аналогичный срок установлен для регистрации приобретенного гражданином оружия.

В ходе рейда за нарушение правил хранения и сроков регистрации сотрудниками Росгвардии по Якутии у жителей изъято 102 единицы оружия, из них 19 – в связи со смертью владельца. Три владельца добровольно сдали оружие за денежное вознаграждение.