Пройти Сибирь «одним махом»: В Якутск прибыла экспедиция «Байкал-Аляска»

Вчера в Якутск прибыла историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска», повторяющая маршрут основателей первых поселений в Америке.

Участники намерены пройти на парусном катамаране путь от Сибири до северной Америки за 3 месяца. Общая протяженность запланированного маршрута составит около 11 тысяч километров.

«Этот проект интересен тем, что включает в свой маршрут несколько субъектов самой восточной части нашей родины. Хочется испытать себя, пройти Сибирь «одним махом», — сказал участник 1 и 2 этапа экспедиции, блогер Сергей Жоров.

Заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Иркутского Областного краеведческого музея Сергей Норшвайс отметил историческую важность экспедиции: «На мой взгляд, «Байкал-Аляска» направлена на популяризацию отечественного туризма и повышение исторической грамотности населения России. Наш путь показывает, насколько трудной оказалась бытность этих первопроходцев. Даже сейчас, когда технический прогресс шагнул далеко вперед, мы ежедневно сталкивались с массой серьезных испытаний».

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Маршрут экспедиции пролегает на территории шести субъектов РФ: Иркутской области, Якутии, Бурятии, Хабаровского края, Магаданской области и Камчатки. Завершится путешествие в Анкоридже (США).

Проект получил поддержку Русского географического общества, Минвостокразвития России и ряда региональных администраций.