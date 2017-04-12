Профсоюзы Якутии расширяют информационную сеть

В Якутске 11 апреля прошел республиканский семинар по информационной работе для профсоюзного актива на тему «Имидж профсоюзов и информационная работа». На семинар были приглашены председатели отраслевых республиканских комитетов профсоюзов, работники организационных отделов профсоюзных организаций, а также ответственные по информационной работе.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев рассказал участникам семинара о проводимой федерацией профсоюзов республики информационной работе. Так, с этого года выпускается собственная газета «Профсоюзы Якутии», обновлен сайт Федерации профсоюзов республики, активизирована работу в социальных сетях, постановлением президиума федерации профсоюзов республики утвержден план проведения Года профсоюзной информации, объявлены конкурсы на лучшую информационную работу.

«В наше время всеобщей доступности информации, время активного развития социальных сетей, профсоюзные организации по мере своей возможности рассказывают о своей работе. Где-то это происходит через профсоюзные стенды, где-то через корпоративные издания, через социальные сети, но нет централизованной работы для массового информирования населения о профсоюзной работе. Перед нами всеми, собравшимися на этом семинаре стоит задача создать единое информационное поле профсоюзов республики. Для этого нам нужно взаимодействовать, наладить оперативный обмен информацией», – подчеркнул председатель федерации профсоюзов Николай Дегтярев.

Участники семинара поддержали идею оперативного обмена информацией, для этого принято решение на данном этапе поддерживать связь через Whatsapp-группу. Также участники семинара высказали желание сотрудничать с федерацией профсоюзов республики по информационному обмену, но как сами признались, «нет практики».

Во второй половине дня участники семинара встретились с секретарем Федерации независимых профсоюзов России, главным редактором центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александром Шершуковым, который рассказал о проводимой ФНПР информационной работе, причинах и целях объявления Года профсоюзной информации в 2017 году. «Призываю посмотреть на проблему информационной работы в профсоюзах немного шире, чем на очередную кампанию, которая инициирована с Москвы. А именно в контексте той ситуации, в которой находятся российские профсоюзы сегодня», – отметил Александр Шершуков. Он рассказал о продолжающемся в стране экономическом кризисе, сложной ситуации в ряде отраслей экономики, вследствие чего растущем уровне социальной напряженности в стране. «За эти годы мы поняли, что в формате рекомендаций информационная работа в профсоюзах не действует. Поэтому нам нужно менять алгоритм работы. Вот почему в ФНПР было принято решение объявить 2017 год Годом профсоюзной информации. В первую очередь, нам нужно провести серьезный мониторинг информационных ресурсов, а также обратить особое внимание на утвержденный ФНПР минимальный информационный стандарт, который направлен на то, чтобы вести централизованную информационную работу», – подчеркнул Александр Владимирович.

Состоялась также встреча профсоюзного актива с журналистами республиканских СМИ, где стороны смогли обсудить вопросы сотрудничества. Представители средств массовой информации выразили готовность взяться за освещение актуальных, интересных тем, волнующих жителей республики. Было отмечено, что такие темы как «люди труда», «жизнь трудовых коллективов», а также возникающие вопросы по трудовым спорам, социальном партнерстве представляют интерес для каждого журналиста. Участники семинара в завершении мероприятия высказались за проведение подобных мероприятий хотя бы раз в год.

Семинар по информационной работе достиг своих главных целей – собрался круг единомышленников, готовых проводить информационную работу, выслушаны их предложения, состоялся обмен мнениями. Участники семинара из первых уст услышали основные цели и задачи проводимой ФНПР информационной работы и объявленного Года профсоюзной информации.

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