Профсоюзная организация студентов СВФУ отметила 82-летие

Первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Иван Луцкан принял участие в мероприятии, посвященном 82-летию Первичной Профсоюзной организации студентов Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова. Иван Луцкан от имени министра Минобщества Якутии поздравил студентов с праздничной датой и вручил активистам ППОС СВФУ благодарственные письма министерства.

«Министерство по развитию институтов гражданского общества республики высоко ценит вклад якутского студенчества в развитие социальных проектов республиканского масштаба. Первичная профсоюзная организация студентов университета — это одна из самых активных социально-ориентированных некоммерческих организаций республики, созданная для защиты прав и законных интересов членов профсоюза. ППОС квалифицированно представляет интересы студенчества, проводит большое количество культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и патриотического воспитания молодежи, организует санаторно-курортное лечение студентов и многое другое. Уверен, что в год празднования 385-летия со дня вхождения Якутии в состав Российского государства члены студенческого профсоюза активно включатся в подготовку и проведение юбилейных мероприятий», — отметил первый заместитель министра Иван Луцкан.

Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ — самая крупная молодежная общественная организация среди высших учебных заведений Республики Саха (Якутия). В ее состав входят 18 профсоюзных организаций факультетов и институтов, 3 филиалов в городах Нерюнгри, Мирный и Анадырь, 22 структурных комиссий, объединяющих в своих рядах тысячи студентов-активистов. В настоящее время она объединяет более 10 тысяч студентов, являющихся членами профсоюза.

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