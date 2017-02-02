Проект «Жизнь в районах»: В «Сахамедиа» обсуждают проблемы банковского обслуживания в улусах

В рамках проекта «Жизнь в районах» «Сахамедиа» запускает новую рубрику «Общая забота». В республиканском медиа-центре 2 февраля в 11.15 проходит круглый стол на проблемную тему. На вопросы журналистов районных газет отвечают приглашенные специалисты. Онлайн-трансляцию предлагаем посмотреть на портале ЯСИА.

Первый круглый стол посвящен доступности банковских услуг в районах Якутии. Тема выбрана неслучайно. Несколько лет назад, в основном на территории арктических и северных районов республики, возникла проблема в связи с нежеланием коммерческих банков обслуживать местное население в отдаленных и труднодоступных местностях.

«Работая в тесном сотрудничестве с улусными редакциями, команда «Сахамедиа» в рамках проекта «Жизнь в районах» поставила перед собой задачу — отражать интересы населения, помогать людям в решении тех вопросов», — отметила редактор проекта «Жизнь в районах» Полина Николаева.

В качестве экспертов на круглый стол приглашены директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий Тимофеев, начальник отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Евдокия Мигалкина, начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Якутского отделения ПАО «Сбербанк» Николай Иванчиков, руководитель пресс-центра Якутского отделения «Сбербанка» Жанна Никонова.

Материалы по теме будут опубликованы на портале ЯСИА и в ближайшем номере газеты «Якутия».