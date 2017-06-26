Проект «Местные кадры – в промышленность» получил республиканский приоритет

Запуск проекта «Местные кадры – в промышленность» утвержден на заседании Центрального проектного комитета под председательством главы республики Егора Борисова. Об этом пишет пресс-служба Государственного комитета Якутии по занятости населения. Проект будет реализовываться в рамках стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года.

Власти Якутии давно ведут работу по подготовке, привлечению и закреплению местных трудовых кадров в промышленных предприятиях республики. Однако в условиях интенсивного промышленного освоения территории республики дефицит кадров в промышленности увеличился. Председатель Госкомитета Степан Москвитин указал на наличие территориально-отраслевого дисбаланса распределения трудовых ресурсов. В таких отраслях как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетная сфера доля занятости составляет 52,1%. При этом свыше 50% ВРП формируются в добыче полезных ископаемых, то есть основной рост экономики складывается за счёт промышленности.

Наибольший уровень безработицы ведомство по статистике определяет в Намском, Эвено-Бытантайском, Горном Верхневилюйском, Кобяйском улусах. В то же время компании «Колмар», «Якутуголь», «Эльгауголь», «Алданзолото» ГРК, «Золото Селигдара» заявили о кадровой потребности на 2017 год в размере 926 рабочих мест. Таким образом, с одной стороны, имеется безработица, с другой стороны – промышленные предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах. По каждой компании Госкомитетом разработана «дорожная карта» с реализацией мероприятий по информированию населения Якутии о имеющихся вакансиях. На сегодняшний день эти компании приняли 1 162 человека.

В результате реализации проекта «Местные кадры – в промышленность» до 2019 года на предприятия промышленности должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч граждан, постоянно проживающих на территории республики. В реализацию проекта будут вовлечены 15 промышленных компаний.