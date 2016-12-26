Проблемы коренных малочисленных народов Севера в Якутии решат по плану

Вопросы коренных малочисленных народов Севера рассмотрены на профильном Совете при главе Якутии. Особое внимание уделялось повышению уровня и качества жизни кочевых родовых общин.

«Все предложения внести в протокол. Минэкономики, Минфину, ГоскомАрктики, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера разработать механизм по замечаниям родовых общин. Мы должны найти пути решения и внести конкретные предложения в правительство», — поставил задачу на заседании вице-премьер, заместитель председателя Совета Дмитрий Гуляев.

Замечания озвучили депутаты Ил Тумэна и представители институтов гражданского общества. Речь шла об обеспечении жильем оленеводов, о занятости, поддержке родовых общин со стороны администраций районов и городов при решении вопросов с недропользователями, развитии родных языков, скорейшей разработке программы для реализации республиканского закона «О кочевой семье».

На заседании члены Совета обсудили проект долгосрочного плана реализации федеральной и республиканской концепций по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, арктических улусов и мест компактного проживания КМНС. По нему также поступил ряд предложений.

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«Сегодня поднимались многие наболевшие и актуальные вопросы. Надо сказать, что программы и планы являются действенными инструментами поддержки коренных малочисленных народов Севера и республика поэтапно решает проблемы в этой сфере. Совет как раз является площадкой, где можно своевременно комплексно обсуждать разные вопросы и по текущей жизнедеятельности и по перспективам», — прокомментировала ЯСИА министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева.