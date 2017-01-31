Проблему устранения цифрового неравенства в Якутии обсудят на федеральном уровне

Об устранении цифрового неравенства в Якутии речь шла на встрече главы республики Егора Борисова с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

Александр Логинов сообщил о расширении абонентской базы, в том числе путем подключения к связи ряда населенных пунктов Якутии за счет собственных средств. По его словам, компания намерена и дальше наращивать инвестиционную деятельность на территории региона.

«Ростелеком» проводит активную работу с муниципальными образованиями, что находит отражение в том числе и в кадровой политике», — сказал он.

Участники встречи обсудили предложения «Ростелекома» по реализации программ «Безопасный город», внедрению образовательных платформ, развитию телемедицины и энергосервисных контрактов, а также специальных проектов для сельского хозяйства.

По итогам разговора решено провести рабочее совещание по комплексным вопросам развития отрасли на уровне министра связи и массовых коммуникаций РФ.