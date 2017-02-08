С 27 января в России приостановлена на срок 60 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции. Запрет основан на постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января.

Такая мера принята в связи с массовыми острыми отравлениями людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельным исходом.

«Приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, — говорится в Постановлении, — (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Руководителям предприятий розничной торговли необходимо принять все меры для недопущения подобных случаев и вопиющего нарушения законодательства в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, сообщила Окружная администрация города Якутска.