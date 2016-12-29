Приемную семью Тарбукиных поздравил Министр по делам молодежи и семьи

Большую, дружную семью Тарабукиных с наступающим Новым годом поздравили министр по делам молодежи и семейной политике республики Афанасий Владимиров и его заместитель Татьяна Пяткина. Они также вручили подарки от имени депутата Государственной Думы Галины Данчиковой.

Семья Петра Герасимовича и Светланы Митрофановны Тарабукиных образовалась в 1985 году. Быстро пролетели годы, дети выросли и разъехались из отчего дома. Светлана и Петр остались вдвоем. Без привычных детских голосов и звонкого смеха дом казался опустевшим. Не выдержав тоскливой, однообразной жизни, отец семейства Петр Герасимович предложил взять на воспитание ребенка из детского дома. Поскольку все старшие дети – сыновья, а Петр Герасимович всегда мечтал о маленькой дочке, решили взять девочку. Пришли в Дом малютки за дочкой, а вышли с дочкой и сыном. Позже они взяли на воспитание ещё пятерых детей. В огромной семье Тарабукиных воспитываются дети разных национальностей: русские, саха, эвенк, узбек, украинец.

Всего в семье Тарабукиных 10 мальчиков и 4 девочки. Так и создавалась большая интернациональная семья Тарабукиных. В 2003 году получили статус семейного детского дома. С 2009 года являются приёмной семьёй.

Тарабукины дружно участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях и благотворительных акциях, являются активистами общественной жизни города. Они победители городского конкурса округов «Многодетная семья», обладатели премии Президента Республики Саха (Якутия) «Семья года — 2008».

Глава семьи Пётр Герасимович за особые заслуги в укреплении института семьи, повышении роли отца в воспитании подрастающего поколения награжден республиканским Знаком «Ытык А5а» («Почетный отец»).

Светлана Митрофановна за услуги в воспитании детей и укреплении семьи награждена Знаком «Материнская слава», «Мать-героиня», юбилейным знаком города Якутска. Она является делегатом XIII съезда женщин Республики Саха (Якутия), делегатом 1 форума матерей Дальневосточного округа, проведенного в 2007 году в Хабаровске, в рамках данного Форума награждена «Золотым дипломом» благотворительного фонда «Мама».

Светлана Митрофановна и Петр Герасимович своих детей с малых лет учат быть доброжелательными к старшим, стараются, чтобы знали и общались со своими родственниками. Благодаря этому, семья становится ещё более сплочённой, дружной, в любой момент способной поддержать друг друга.

Семья Тарабукиных воспитывает достойных граждан нашей республики. Своим ярким примером стали основным стимулом и сыграли важную роль в создании новых приёмных семей в Якутске и республике. Они понимают ту ответственность, которую возложило на них государство, и делают всё для укрепления семейных ценностей.