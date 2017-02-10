Президент Союза китайских предпринимателей в России высоко оценила потенциал якутских проектов

Для реализации инвестиционных проектов на территории России будет создан российско-китайский фонд, об этом сообщила президент Союза китайских предпринимателей в России госпожа Цай Гуйжу на встрече с и.о. генерального директора Агентства инвестиционного развития республики Юлианы Диряховой 9 февраля.

«Радостно отметить возросшую тенденцию в кругах крупного китайского бизнеса – они проявляют неподдельный интерес к российскому рынку», — отметила госпожа Цай Гуйжу.

В ходе встречи Юлиана Диряхова представила инвестиционный потенциал региона, а также приоритетные региональные инвестиционные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.

Госпожа Цай и китайские коллеги проявили интерес к проекту строительства моста через реку Лену, отметив, что китайская госкорпорация Синогидро Корпорэйшн Лимитед (Sinohydro Corporation Limited), сотрудничающая на текущий момент с Росавтодором и Правительством республики по проекту мостового перехода, является крупным и весьма серьезным партнером.

В рамках ознакомительной встречи, стороны обменялись видением обоих сторон на основные перспективные направления сотрудничества.

Более обстоятельный диалог состоялся в рамках встречи китайских партнеров с инициаторами региональных инвестиционных проектов.

В рамках презентации были представлены проекты в сфере туризма, минерально-сырьевого комплекса, строительного комплекса, а также инновационные проекты Республики Саха (Якутия).

Напомним, что визит Союза китайских предпринимателей в России проходит в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании подписанного с Агентством инвестиционного развития Якутии в декабре 2014 года в ходе презентации инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия) в Посольстве Китайской Народной Республики в Москве.

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