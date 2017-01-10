Преимущества портала госуслуг: Госпошлина за услуги ЗАГС со скидкой 30%

Отныне подавшие заявления в ЗАГС через портал госуслуг будут пользоваться скидками – госпошлину оплатят со кидкой в 30%. С 1 января в налоговый кодекс внесены соответствующие изменения.

С 1 января 2017 года заявители могут оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий, в том числе, за проставление апостиля, со скидкой в 30 % в случае подачи заявления через портал государственных услуг Российской Федерации.

По информации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявителям будет предоставлена возможность оплатить государственную пошлину за указанные услуги с учетом понижающего коэффициента через единый портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/.