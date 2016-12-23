Представительство Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге отметило 5-летие

В качестве главного результата пятилетней деятельности Представительства можно отметить сложившиеся в эти годы партнерские взаимовыгодные отношения с постоянными клиентами, выход на рентабельный уровень и конструктивное сотрудничество с органами государственной власти.

Несмотря на высокую конкуренцию на финансовом рынке, Представительство благодаря слаженной работе сотрудников под руководством Дины Федотовой демонстрирует стабильные финансовые результаты.

«Открытие структурного подразделения Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге стало большой вехой в развитии нашего банка. Стратегически важным на момент открытия Представительства было и остается для нас продвижение банка на крупные рынки нашей страны, приобретение надежных деловых связей для реализации бизнес-интересов, вывод на новые рубежи развития клиентской, продуктовой, технологической составляющих банковской практики Алмазэргиэнбанка.

Правление банка, члены Наблюдательного совета возлагают большие надежды на перспективное развитие бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы надеемся, что им удастся год от года улучшать показатели своей работы, достигать поставленных целей и плодотворно работать на благо банка и нашей республики! Я от всего сердца поздравляю всех сотрудников филиала с 5-летием и благодарю их за честный и добросовестный труд», — отметила председатель правления АКБ Алмазэргиэнбанк АО Людмила Николаева.