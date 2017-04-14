Представители исчезающего юкагирского народа просят к себе особого отношения

«Из 56 пунктов резолюции V Съезда юкагирского народа положительное решение принято по 36», – заявила председатель Ассоциации юкагиров Якутии Валентина Акимова на совещании, организованном 13 апреля постоянным комитетом Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. На заседании, проведенном Еленой Голомаревой, рефреном звучало мнение – чтобы сохранить юкагирский народ, к ним необходимо особое отношение.

V Съезд юкагирского народа, который прошел 20 марта 2016 года, представители исчезающего народа назвали судьбоносным. После его завершения многие делегаты говорили, что думали, что мероприятие будет проходить так же, как и предыдущие. Но всех своими выступлениями с конкретными предложениями по сохранению и этническому развитию народа, языка, культуры, традиционных отраслей и традиционного природопользования на круглом столе по обсуждению путей развития Суктула юкагирского народа и на пленарном заседании поразил спикер якутского парламента Александр Жирков. Он дал положительный импульс не только работе съезда, но и всей деятельности по сохранению исчезающего народа. Поэтому многие выступавшие сегодня на заседании говорили: «Нам нельзя терять набранный на пятом съезде ритм».

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Валентина Акимова напомнила, что были обсуждены жизненно важные для сохранения юкагирского народа вопросы: сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйства, обеспечивающих восстановление уклада жизни; охрана здоровья, создание условий жизни и быта; создание необходимых условий занятости трудоспособного населения; развитие языка, культуры, семейно-бытовых традиций, обычаев, ритуалов, способствующих возрождению национального самосознания; создание новых отраслей, способствующих вхождению в новые экономические отношения, подготовка кадров. По словам лидера народа, сразу после завершения съезда, Ассоциация начала работу в министерствах по претворению резолюции съезда. «Министерства образования и науки, здравоохранения, по развитию институтов гражданского общества с пониманием отнеслись к нашим проблемам. И уже есть реальные результаты за год работы. Так, Минобрнауки Якутии издан диск учебно-методического пособия «Песенный фольклор вадулов». В настоящее время ведется работа по подготовке разработки цикла видеоуроков «Изучаем юкагирский язык», мультфильмов, издания учебника. В октябре благодаря работе депутатов профильного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики определено финансирование строительства школы в с. Юкагир Усть-Янского района. В районах стали издаваться газеты-листки на юкагирском языке — «Чайлэдуол» (Нижнеколымский), «Одул лосилпэ» (Верхнеколымский). По линии Минобрнауки началось адресное выделение средств на организацию летнего отдыха детей из сел Андрюшкино и Нелемное. Министерством культуры решено создать единый каталог экспонатов по юкагирской культуре совместно с государственными и улусными музеями», – проинформировала она.

К сожалению, по словам Акимовой, остальные вопросы резолюции съезда получили заключение «исключить» или «исполнить при условии дополнительного финансирования». «Мы волнуемся, будут ли эти пункты претворены в жизнь в условиях секвестирования наших программ. Для наших национальных юкагирских Суктулов (Нелемное и Андрюшкино) нужна отдельная методика государственной поддержки, для чего необходимо принять нормативный документ о наделении дополнительными полномочиями Суктулы юкагирского народа и на его основе утвердить программу развития двух населенных пунктов, в которых компактно проживают представители юкагирского народа. Необходимо разработать и принять закон об административно-территориальной единице с особым статусом, чтобы наделить наши Суктулы особым статусом», – предложила Валентина Акимова.

О необходимости особого отношения к исчезающему этносу также говорили глава Нелемнского национального наслега Людмила Шадрина и глава (аниджа) Олеринского Суктула Нижнеколымского улуса Римма Макарова. Так, по словам Людмилы Шадриной, местный бюджет наслега является дотационным, а нормы бюджетного законодательства не позволяют финансировать мероприятия по поддержке языка, культуры, традиционных отраслей. Но, несмотря на это, работа в Суктулах идет. В детском саду и школе преподают юкагирский язык, но подводит слабая материально-техническая база учебных заведений. Букварь, по словам аниджи, ориентирован на знающих юкагирский язык.

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В ходе заседания представители республиканских министерств и ведомств – министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова, председатель Государственного комитета Якутии по делам Арктики Алексей Киселев, замминистра по развитию институтов гражданского общества республики Лена Иванова, заместитель министра охраны природы Эдуард Пехтин и другие отчитались о ходе выполнения резолюции V Съезда юкагирского народа.

Председатель профильного комитета Ил Тумэна Елена Голомарева отметила, что властями Якутии, Госсобранием (Ил Тумэн) и правительством республики делается многое для сохранения исчезающего этноса. О том, что работа проводится, красноречиво говорят цифры статистики: за последние годы наблюдается устойчивый рост численности юкагиров и повышение этнического самосознания юкагиров. Стали регулярно проводиться национальные праздники Шахадьибэ, расширяется сеть школ, в которых ведётся преподавание юкагирского языка и культуры, издаются книги и учебные пособия на юкагирском языке, созданы территории традиционного природопользования в Олеринском и Нелемнском Суктулах, Халарчинском и Юкагирском национальных наслегах. Депутат отметила, что основным документом, определяющим правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления юкагирского народа и государственные гарантии его осуществления, является Закон Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского народа (новая редакция)», принятый в новой редакции в 2005 году. Елена Голомарева подчеркнула, что этот закон был принят якутским парламентом, чтобы сохранить народ.

Первоначально закон был принят в 1998 году по инициативе почетного члена Совета старейшин юкагирского народа Гаврила Курилова-Улуро Адо. Лидер народа, писатель и учёный предложил внести изменения в закон в части закрепления нормы об особой поддержке исчезающего этноса – юкагирского народа. «Необходимо внести в закон слова о том, что закон о Суктуле юкагирского народа направлен на защиту исчезающего древнейшего народа Якутии от нарастающей угрозы этнической гибели», – подчеркнул он.

Известный юкагирский художник, писатель, публицист, автор учебников по родному юкагирскому языку и литературе Николай Курилов отметил, что заседание в Ил Тумэне, организованное председателем профильного парламентского комитета Еленой Голомаревой, прошло в «обнадёживающем русле». «Я лично видел и слышал, что в течение трёх часов по каждому пункту резолюции нашего V Съезда отчитались представители министерств, убедился, что что-то уже сделано. Чтобы не терять этот темп, нужно каждые полгода организовывать подобные заседания, чтобы адресаты резолюции отчитывались о выполнении решения Съезда, рассказали о сделанном», – предложил он.

По итогам заседания принято решение о создании рабочей группы, которая будет работать над внесением изменений в Закон Республики Саха (Якутия) о Суктуле юкагирского народа, контролем исполнения резолюции V Съезда юкагирского народа. «Наш постоянный комитет уже начал работу над проектом республиканского закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Созданная сегодня рабочая группа будет также работать над этим законопроектом», – отметила Елена Голомарева.