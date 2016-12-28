Предприятия энергетики Якутии переходят в режим повышенной готовности

Все генерирующие предприятия республики переходят в режим повышенной готовности. Об этом говорилось 27 декабря на заседании Оперативного Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Якутии. «В новогодние праздники мы должны обеспечить надежное электроснабжение» — отметил Алексей Колодезников, первый заместитель Председателя Правительства.

Предприятиям энергетики предстоит работа в режиме повышенных нагрузок. Для обеспечения бесперебойной работы подготовлены аварийные бригады и спецтехника. Объекты энергетики и теплоснабжения республики обеспечены необходимым запасом материалов и топлива, в том числе резервным, предусматривающий 10-суточный неснижаемый запас. Обеспечен контроль исправности резервных источников питания. Во время новогодних праздников планируется провести внеплановые проверки состояния тепловых сетей, распределительных подстанций и пунктов питания, ЛЭП.

Участники Штаба проанализировали технологические нарушения, произошедшие в этом году.

По информации первого заместителя генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Сергея Гаврилова, в 2016 году зафиксирована 471 авария. На линиях электрических сетей отмечается снижение технологических нарушений, тогда как по АО «Сахаэнерго» количество аварий увеличилось — на 10 случаев. Основной причиной называется воздействие стихийных явлений, таких как метель с порывами ветра.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Николай Дураев выразил обеспокоенность увеличением технологических нарушений в «Сахаэнерго» и порекомендовал предпринять меры.

В заседании Штаба приняли участие Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я), Ростехнадзор, МЧС России в РС (Я), Госкомцен РС (Я), ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», ГУП «ЖКХ РС (Я)», АО «Водоканал», Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК», АО «Сахатранснефтегаз», филиал Южно-Якутские электрические сети АО «ДРСК».