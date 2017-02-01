Предприниматели Якутска учились привлекать венчурные инвестиции

50 предпринимателей Якутии учились привлекать инвесторов. Бизнес-тренеры на практике обучали их представлять проекты и ораторскому искусству. 26 января в Технопарке «Якутия» прошла Региональная сессия практического консалтинга, организованная Российской венчурной компанией (РВК).

В ходе работы эксперты рассказали о подготовке компаний к работе с инвесторами, подготовке инвестиционной презентации и выступлений перед профессиональной аудиторией, способах коммерциализации технологий и инструментах управления бизнесом на разных стадиях развития.

«На конкурс было заявлено свыше 600 участников и 190 проектов. Из них получить возможность инвестирования на якутском этапе в этом году поборются 42 проекта. Данная работа находится в фокусе Правительства республики«, — отметил Анатолий Семенов, директор ГАУ «Технопарк «Якутия».

В рамках сессии выступила Татьяна Бравина, заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства, которая подчеркнула, что сессии практического консалтинга в Якутске проводятся уже в четвертый раз. «Данная программа дает толчок для развития бизнеса и позволяет стартаперам с наименьшими затратами в короткое время перенять опыт других», — отметила она.

В рамках региональной сессии команды якутских предпринимателей подготовили 20 проектов для презентации. Среди них роботизированные хирургические инструменты, которые позволят проводить сложные операции за более короткое время и с наименьшими рисками для пациентов; 3D сканирование людей, — решение которое позволяет развивать широкий спектр сервисов для онлайн-магазинов; создание беспилотного летательного аппарата, — решение для перевозки грузов нового поколения.

Самыми актуальными вопросами, интересовавшими участников, стали вопросы о способах привлечения частного инвестиционного капитала, масштабирования бизнеса, механизмах защиты интеллектуальной собственности и продвижения проектов на национальном и глобальном рынках.

На основе полученной информации и рекомендаций экспертов участники будут способны повысить эффективность команд проектов, определить свои конкурентные преимущества и возможный рыночный потенциал и, как результат, повысить инвестиционную привлекательность бизнес-проектов.

Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) – это интенсивы РВК, на которых начинающие предприниматели получают базовые знания для развития и коммерциализации своих проектов. В первой половине 2017 года РСПК пройдут в 14 городах-участниках Open Innovations Startup Tour (OIST) – масштабного проекта по поиску перспективных технологических разработок и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Инициатива по созданию проекта принадлежит Фонду «Сколково» и РВК, поддержана ведущими институтами развития и одобрена Правительством Российской Федерации.