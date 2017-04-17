Предприниматели Якутии встретятся на «Бриллиантовом вечере»

Якутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России» приглашает якутских предпринимателей на званый вечер «Бриллиантовый успех». У гостей будет уникальная возможность встретиться и наладить контакты с самыми интересными бизнесменами.

«Бриллиантовый вечер» соберет на одной площадке самых успешных и влиятельных людей в разных сферах бизнеса. Каждый пришедший сможет посвятить себя неформальному общению в кругу близких по духу и мышлению людей.

Организатором мероприятия является Якутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России». Ее деятельность направлена на решение острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса. «Опора России» имеет 84 региональных и 396 местных отделений по всей стране, всего в организации состоит 450 тысяч бизнесменов. Председателем организации является якутский предприниматель Егор Макаров.

На вечере «Бриллиантовый успех» гостей ждет живая музыка, выступления звезд якутской эстрады и фуршет. Жемчужиной вечера станет показ уникальных изделий с якутскими бриллиантами при участии титулованных красавиц республики, в том числе, обладательницы титула «Мисс Якутия» Лидии Гасанбалаевой.

По словам организаторов, мероприятие предоставит бизнесменам уникальную возможность установить прямые контакты между будущими партнерами.