Предложения Госкомцен РС(Я) нашли отражение в новом Постановлении Правительства РФ

Предложения Госкомцен Якутии о внесении изменений в нормативно-правовые акты, предполагающие возможность включения в тарифы экономии, достигнутой от изменения вида топлива, нашли отражение в Постановлении Правительства РФ от 24.01.2017 N 54, сообщила пресс-служба ведомства.

Указанным Постановлением корректируется порядок определения экономии операционных расходов и расходов на энергетические ресурсы в части возможности сохранения у теплоснабжающей организации экономии средств, образующейся в результате смены видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии было обсуждено на Съезде специалистов по ценообразованию муниципальных образований и регулируемых предприятий республики.

Озвучено это предложение председателем Госкомцен РС(Я) Антониной Винокуровой на семинаре–совещании «Тарифное регулирование в 2016 году и задачи органов государственного регулирования на 2017 год», организованном Федеральной антимонопольной службой в Ялте в октябре 2016 года.

Кроме этого, Правительство РФ в данном Постановлении уточнило механизм финансирования и обеспечения возврата займов, привлекаемых теплоснабжающими организациями на реализацию инвестиционных программ. В частности, из долгосрочных параметров регулирования тарифов исключается нормативный уровень прибыли и уточняется механизм его расчета.

Постановлением дополнен пункт в Правила согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, которым определено, что в случае отсутствия утвержденных схем теплоснабжения запрещается включать в инвестиционные программы мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения.

Уточняется порядок определения платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в индивидуальном порядке в части уточнения предельного уровня нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке, а также порядок наделения субъекта РФ возможностью устанавливать предельный уровень нагрузки в размере, превышающем установленный Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения предельный уровень нагрузки.

Расширяется перечень оснований для досрочного пересмотра установленных тарифов (долгосрочных параметров регулирования тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В него включаются, в частности, смена системы налогообложения регулируемой организации и приобретение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и (или) получение прав владения и (или) пользования на такие объекты на основании концессионного соглашения, договора аренды. Эти основания также были предложены Госкомцен РС(Я) на Всероссийском совещании органов тарифного регулирования в 2016 году.

Все изменения, которые внесены в указанном Постановлении Правительства РФ, будут учитываться Госкомцен РС(Я) при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.