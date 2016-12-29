Правозащитники не выявили нарушений в СИЗО-1

Представители региональной Общественной наблюдательной комиссии проверили в следственном изоляторе № 1 условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В сопровождении сотрудников аппарата Управления и СИЗО-1 правозащитники совершили обход основных объектов учреждения — посетили медицинскую часть, пищеблок, а также камеры, в которых содержатся несовершеннолетние.

Члены ОНК беседовали с содержащимися гражданами о качестве медицинского обслуживания, вещевого обеспечения, а также приготавливаемой пищи.

По итогам обхода нарушений прав человека в СИЗО-1 не выявлено.