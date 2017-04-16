Православные якутяне встретили Великий праздник Воскресения Христова

Православные якутяне в ночь с 15 на 16 апреля собрались в Преображенском кафедральном соборе столицы республики, чтобы встретить Великий праздник Воскресения Христова. Мероприятие посетил вице-премьер республики Алексей Дьячковский.

В храме звучали песнопения, горели свечи, царила атмосфера необычайной радости и счастья.

Обращаясь к многочисленным прихожанам, Алексей Дьячковский от имени руководства региона поздравил Владыку Романа и всех жителей республики: «Великий праздник Светлой Пасхи имеет глубокие православные корни и традиции. Он наполнен добром, жертвенностью, чувством надежды и любви».

Заместитель председателя правительства напомнил, что в этом году Якутия отмечает 385-летие вхождения в состав Российского государства. «Все эти годы наш суровый северный край был неразрывно связан с православием», — отметил он.

Дьячковский пожелал всем на долгие годы сохранить то радостное чувство, которое прибывает в душе и сердце в этот прекрасный день.

Пришедших на ночную молитву поздравил Владыка Якутский и Ленский Роман. Он подчеркнул, что только вместе, трудясь на благо республики, общества, сохраняя веру в душе и творя добро и милосердие, можно преодолеть любые трудности.

В пасхальной службе приняли участие вице-премьер региона Игорь Никифоров и первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Иван Луцкан.

В эту ночь все православные верующие поздравляли друг друга словами, возвещающими о Воскресении Господнем: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»



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