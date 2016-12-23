Правительство Якутии 26 декабря рассмотрит проект Стратегии-2030/2050 в онлайн-режиме

В понедельник, 26 декабря, состоится последнее в уходящем году заседание правительства Якутии, на котором планируется рассмотреть 22 вопроса.

Кабинет министров обсудит проект Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года перед внесением на согласование в правительство Российской Федерации.

Минфин республики представит несколько проектов постановлений, касающихся мер по реализации закона о государственном бюджете республики на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, утверждения программы по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы, внесения изменений в порядок формирования госзадания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания, о списании с государственного долга республики долговых обязательств по государственным гарантиям.

Министерством экономики подготовлены проекты постановлений о внесении изменений в Инвестиционную программу республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в республике.

Кабинетом министров республики в числе прочих будут рассмотрены изменения в порядки финансирования и расходования средств государственного бюджета республики на реализацию мероприятий по содействию занятости населения, предоставления субсидий из государственного бюджета республики в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку занятости населения.

На заседании правительства планируется обсудить положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным НКО, а также порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия республиканского значения, объектов культурного наследия муниципального значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных на территории Якутии.

На рассмотрение кабинета министров вынесены следующие проекты законов:

— «О внесении изменений в статью 26 Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» — «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» — «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» — «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании генофонда якутского скота» — «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» — «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Музейном фонде и музеях Республики Саха (Якутия)»

Повестка очередного заседания правительства РС(Я) размещена на официальном портале: https://www.sakha.gov.ru/afisha/front/view/id/532564

Заседание правительства республики будет транслироваться в прямом эфире Национальной вещательной компании «Саха» и на официальном информационном портале 26 декабря в 9.15 часов.