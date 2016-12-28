Правительственный час: ГУП «ЖКХ РС (Я)» будет преобразовано

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Правительством Якутии принято распоряжение по финансовому оздоровления и структурным преобразованиям ГУП «ЖКХ РС (Я)». Создана межведомственная группа по реализации Плана. В настоящее время определено, что наиболее приемлемым вариантом представляется сохранение централизованного управления ЖКХ на территории северных и арктических районов. В центральных районах возможно рассмотрение различных вариантов – от акционирования до концессии. Окончательное решение по структурным преобразованиям будет рассмотрено в первой половине 2017 года.

28 декабря на Правительственном часе депутаты Ил Тумэн рассмотрели план мероприятий по финансовому оздоровлению и структурным преобразованиям ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврил Левин в своем докладе отметил, что за годы своей деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» оправдало себя и справилось с поставленными задачами – обеспечение надежности теплоснабжения на территории республики.

«Благодаря реализации инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» в 4 раза сократилась аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, в 2 раза уменьшилось количество технологических нарушений, модернизируются и оптимизируются котельные. Мощности введенных котельных увеличились со 143 МВт в 2011 году до 1075 МВт по итогам 2015 года, построено 240 котельных, оптимизировано 127 котельных», — отметил министр.

dsc_0464Кроме того, снижается площадь жилфонда с печным отоплением за счет подключения частного сектора к централизованному отоплению. За последние 4 года подключено 4453 жилых домов и 568 социальных объектов. Все объекты снабжены резервными источниками электроснабжения.

Полностью и своевременно осуществляется завоз топливных ресурсов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

«Считаю, что основные задачи, стоящие перед предприятием и Правительством, выполняются в требуемом объеме» — заключил глава ведомства.

Тем не менее, в последние годы предприятие испытывает определенные финансовые трудности. По словам министра отраслевого ведомства, ухудшение финансового состояния предприятия связано с увеличением доли краткосрочных кредитов для обеспечения завоза топлива, превышающий годовой объем потребления, а также реализация инвестиционной программы без обеспечения источниками покрытия. Как известно, в Арктические и северные районы топливо для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительный период доставляется зимником запасом на год вперед.

dsc_0459Подводя итоги заседания Правительственного часа Председатель Ил Тумэн Александр Жирков поручил профильному комитету держать ситуацию на контроле, параллельно провести мониторинг эффективности привлечения кредитов и вложения инвестиций в реализацию проектов по группам улусов. А также Правительству республики внести конкретные предложения по структурным преобразованиям, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

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