Правительственный час: ГУП «ЖКХ РС (Я)» будет преобразовано

Правительством Якутии принято распоряжение по финансовому оздоровления и структурным преобразованиям ГУП «ЖКХ РС (Я)». Создана межведомственная группа по реализации Плана. В настоящее время определено, что наиболее приемлемым вариантом представляется сохранение централизованного управления ЖКХ на территории северных и арктических районов. В центральных районах возможно рассмотрение различных вариантов – от акционирования до концессии. Окончательное решение по структурным преобразованиям будет рассмотрено в первой половине 2017 года.

28 декабря на Правительственном часе депутаты Ил Тумэн рассмотрели план мероприятий по финансовому оздоровлению и структурным преобразованиям ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврил Левин в своем докладе отметил, что за годы своей деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» оправдало себя и справилось с поставленными задачами – обеспечение надежности теплоснабжения на территории республики.

«Благодаря реализации инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» в 4 раза сократилась аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, в 2 раза уменьшилось количество технологических нарушений, модернизируются и оптимизируются котельные. Мощности введенных котельных увеличились со 143 МВт в 2011 году до 1075 МВт по итогам 2015 года, построено 240 котельных, оптимизировано 127 котельных», — отметил министр.

Кроме того, снижается площадь жилфонда с печным отоплением за счет подключения частного сектора к централизованному отоплению. За последние 4 года подключено 4453 жилых домов и 568 социальных объектов. Все объекты снабжены резервными источниками электроснабжения.

Полностью и своевременно осуществляется завоз топливных ресурсов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

«Считаю, что основные задачи, стоящие перед предприятием и Правительством, выполняются в требуемом объеме» — заключил глава ведомства.

Тем не менее, в последние годы предприятие испытывает определенные финансовые трудности. По словам министра отраслевого ведомства, ухудшение финансового состояния предприятия связано с увеличением доли краткосрочных кредитов для обеспечения завоза топлива, превышающий годовой объем потребления, а также реализация инвестиционной программы без обеспечения источниками покрытия. Как известно, в Арктические и северные районы топливо для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительный период доставляется зимником запасом на год вперед.

Подводя итоги заседания Правительственного часа Председатель Ил Тумэн Александр Жирков поручил профильному комитету держать ситуацию на контроле, параллельно провести мониторинг эффективности привлечения кредитов и вложения инвестиций в реализацию проектов по группам улусов. А также Правительству республики внести конкретные предложения по структурным преобразованиям, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).