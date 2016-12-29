Пожарная охрана Якутии отмечает 199-летие

Пожарная охрана Якутии сегодня отмечает 199-ю годовщину со дня образования. Архивный материал «Дело по Указу Якутской ратуши о допущении мещанина Митюкова к содержанию пожарных орудий и машины на 1818 год» является первым нормативным актом, содержащим основные признаки установления в Якутии профессиональной пожарной охраны.

Дело было начато 29 декабря 1817 года, а 22 октября 1999 года приказом №363 министра внутренних дел Якутии на основании исторических документов, в целях сохранения преемственности поколений и отмечая личное мужество и отвагу, профессиональное мастерство и самоотверженный труд сотрудников Государственной противопожарной службы, датой профессионального праздника пожарных республики было установлено 29 декабря.

Профессиональная пожарная команда Якутска до 1900 года размещалась по улице Ярославского (в прошлом – улица Полицейская) в деревянном одноэтажном здании. Имела на вооружении два ручных насоса системы Листа, четыре 40-ведерных бочки с водой и пароконные упряжки для вывоза пожарного инвентаря. Команда состояла из 20-25 человек. Профессиональная пожарная часть содержалась Городской Управой.

С годами развитие народного хозяйства, изменение промышленной технологии, сопровождающиеся изменением и повышением пожарной опасности, привели к принятию конструктивных мер по совершенствованию пожарной охраны. В условиях преобразования экономической политики России в нашей республике одной из первых был принят Закон о пожарной безопасности, являющийся основным нормативным документом Пожарной охраны Якутии.

Сегодня противопожарная служба республики представлена подразделениями Федеральной противопожарной службы (отряды ФПС в городах Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Якутск, Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по РС(Я), подразделения надзорной деятельности и профилактической работы) и подразделениями субъектовой пожарной охраны — ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)». Немаловажную роль в обеспечении пожарной безопасности жителей республики сегодня играют добровольные пожарные — они привлекаются к тушению пожаров в тех населенных пунктах, где отсутствует штатное противопожарное подразделение.

Уважаемые ветераны, сотрудники и работники пожарной охраны Якутии, примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия! Стойкости и силы, мужества и воли в исполнении служебного долга, дальнейших успехов в вашей сложной и необходимой Отечеству работе.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)