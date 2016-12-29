Пожарная часть ЯГРЭС: Каждый день в боевой готовности

Якутские энергетики поздравили с профессиональным праздником коллектив пожарной части №16 ГБУ «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», несущий службу по охране Якутской ГРЭС.

Вот уже более 33 лет на ЯГРЭС действует пожарная часть. В коллективе трудится 39 человек. Работа, которую проводят огнеборцы, может, и не заметна потребителям, однако благодаря ежедневному труду этих отважных людей станция стабильно поставляет тепло и свет жителям Центральной Якутии.

Энергетики уверены, пожарная безопасность предприятия обеспечивается высококлассными специалистами во главе с опытным руководителем Вадимом Ивановым. Костяк коллектива – ветераны пожарной охраны, начальник караула Василий Когут и командиры отделений: Николай Пономарев и Иван Кашайкин, а также водители: Николай Шевелев, Афанасий Дъячковский.

Надо отметить, что сотрудники пожарной части являются не только активными участниками, но и победителями профессиональных соревнований, смотров-конкурсов, что свидетельствует об отличной физической и боевой подготовке.

Несмотря на экономические трудности «Якутскэнерго» всегда старается обеспечить огнеборцев всем необходимым. Достойные бытовые помещения, учебный класс, тренажерный зал, комната отдыха, трехметровая вышка и газовая камера для тренировок, современный пожарный автомобиль и многое другое приобретено за последние несколько лет. Так только в 2016 году более 25 млн рублей компания выделила на содержание пожарной части.

От имени многотысячного коллектива компании «Якутскэнерго» с наступающими профессиональным праздником, Новым годом и светлым Рождеством Христовым коллектив пожарной части №16 поздравил Олег Тарасов, генеральный директор «Якутскэнерго», народный депутат Республики Саха (Якутия). Пожелав сотрудникам здоровья, мира и согласия, а также счастья и удачи близким, руководитель компании выразил уверенность, что в праздники многие огнеборцы будут находиться на посту, а опыт и профессионализм пожарных компании будет надежным гарантом безаварийности. «Год Огненного петуха будем встречать в стабильной рабочей обстановке», – подчеркнул Олег Тарасов.