Пострадавшим на производстве якутянам вручили ключи от «Lada Kalina»

Сегодня Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) торжественно вручило автомобили «Lada Kalina» застрахованным, получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве.

Государство уделяет большое вниманием проблемам инвалидов, получивших производственные травмы. За счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, застрахованные граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение нового автомобиля 1 раз в 7 лет, согласно Программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, разработанной Бюро МСЭ (далее Программа реабилитации).

Все автомобили переднеприводные, оборудованы ручным управлением, что позволяет водителям, у которых отсутствуют одна или обе ноги, уверенно чувствовать себя на дороге.

В 2016 году на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших направлено более 98 млн рублей, в том числе 5 млн рублей на приобретение специальных транспортных средств для обеспечения пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

Программа реабилитации предусматривает не только вручение бесплатных автомобилей, но и санаторно-курортное лечение, оплату расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения, технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, такие как коляски, ортопедическая обувь, костыли и т.д. Кроме того, владельцам машин, полученных по Программе реабилитации, Фонд компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, текущий ремонт, а также капитальный ремонт транспортного средства.

В 2017 году планируется заключение контрактов на поставку 18 автомобилей, оборудованных ручным управлением на сумму свыше 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Якутии.

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