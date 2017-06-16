Посланцы Полюса Холода оживили московскую улицу

На Верхоянской улице в Москве прошло необычное мероприятие. Делегация Верхоянского улуса в Якутии провела встречу с жителями одноименной улицы и организовала флешмоб.

Якутяне в национальной одежде вышли на Верхоянскую улицу и стали раздавать прохожим флаеры с интересными фактами о своем улусе, а в завершение действа станцевали национальный танец осуохай.

Флешмоб «Ожившая улица» длился ровно 68 минут – по числу градусов ниже нуля, что зафиксировано, как температурный минимум для северного полушария Земли. Москвичи, живущие на Верхоянской улице, с восторгом встречали гостей в ярких одеждах и с любопытством расспрашивали о далекой Якутии. Причем больше всего их волновало, как вообще при столь низких температурах могут выживать люди. Десятки москвичей остановились для того, чтобы оценить красоту якутских национальных костюмов и аксессуаров, например, таких, как дэйбиир.

1 из 4

Верхоянская улица оживилась возгласами: «Якутия? Как же это далеко!», «Какие прекрасные костюмы!», «Живем тут все жизнь и впервые воочию видим гостей из Верхоянья».

Верхоянцы своим живым примером показывали, что ни холод, ни громадные расстояния не могут помешать людям жить, творить и дружить. А танец осуохай поставил красивую точку в этом мероприятии.

Потрясающая атмосфера дружбы и взаимоуважения плавно переместилась на Верхоянскую из местной библиотеки, где на презентацию района собралось очень много детей из окрестных домов. Они с большим интересом выслушали рассказ о далекой Якутии. Внимание ребят захватил традиционный обряд алгыс, народные якутские песни и танцы. Они поучаствовали в викторине «Что ты знаешь о Якутии?» и получили на память сувениры.

Глава управы Бабушкинского района Москвы Сергей Аганеев и мэр города Верхоянска Евгений Потапов констатировали, что теперь далекий северный край явно стал ближе для подрастающего поколения и акцентировали внимание на том, как важно знать и понимать культуру разных народов, составляющих многонациональную России. Постпред Якутии в Москве Юрий Куприянов развил эту тему, призвав ребят больше читать и быть патриотами своей страны. Он также предложил подобную встречу сделать традиционной, и проводить ежегодно 15 июня День знакомства верхоянцев и жителей Бабушкинского района Москвы.

1 из 3