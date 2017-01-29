Помним: В Постпредстве Якутии поздравили ветеранов – свидетелей ленинградской блокады

Накануне Ленинградского Дня Победы 26 января в представительстве Якутии в Санкт-Петербурге земляки поздравили ветеранов-блокадников и открыли выставку «Экспедиции С.В. Обручева в фотографиях: последние географические открытия ХХ века».

Самыми главными гостями встречи были живые свидетели тех страшных, невыносимых 900 дней и ночей — ленинградцы, пережившие Блокаду. Ветераны: геологи, алмазники и работники разных отраслей народного хозяйства республики были рады увидеться вновь, ведь многие имеют солидный возраст.

Руководитель постпредства республики в городе на Неве Юрий Кравцов поздравил блокадников, зачитал приветствие от вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова и вручил высокую награду: нагрудный знак «Почётный старейшина Республики Саха (Якутия)» и Почетную грамоту Федерации независимых профсоюзов Республики Саха (Якутия) блокаднице, ветераны сельского хозяйства РС(Я) Галине Петровне Афанасьевой в связи с юбилеем. Все ветераны получили памятные подарки.

Добрые пожелания звучали от президента Культурного общества «Саха-Санкт-Петербург» Гавриила Троева, экс-постпреда Якутии в Санкт-Петербурге Галины Макаровой, представителя Института народов Севера РГПУ им. А.И.Герцена Любови Загсор, члена совета Ассоциации молодёжи Якутии «Сайдыы» Матрены Григорьевой и других.

Воспоминаниями о своем голодном блокадном детстве поделились с земляками-якутянами Анна Брейдо, Ольга Морозова, Татьяна Селивановская, Ирина Кривых, Виктор Бадягин и другие. Это живая память истории, в них частичка общей беды, того, через что прошли и что выдержали дети-ленинградцы, теряя близких, видя смерть рядом с собой. Им повезло чудом выжить, страдая от голода, холода, обстрелов и бомбежек, благодаря взаимной поддержке и вере, что победа придет. Украсили вечер выступления студентов Санкт-Петербургских вузов. «Реквием» Рождественского и «Мужество» Ахматовой прозвучал в исполнении Елены Еремеевой и Максима Анастасова.

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На вечере «Ленинградский день Победы» для ветеранов-блокадников выступили участники хора народной песни «Ивушка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (руководитель Алексей Пестрецов), среди солистов была наша землячка Валентина Лемешева. Ветераны и активисты культурного общества «Саха-Санкт-Петербург» вместе со студентами ассоциации молодежи Якутии «Сайдыы» душевно пели под баян известные песни военных лет, легендарные: «Катюшу», «Землянку», «Ладога», а студент 3 курса СПбГУТ им. Бонч-Бруевича Иван Дьяконов порадовал песней на якутском языке «Первый снег».

Мероприятие было посвящено не только 73-ей годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и событиям Великой Отечественной войны, но и географическим открытиям известного ученого, открывшего хребет Черского, Сергея Владимировича Обручева.

Ветераны и гости из Исторического архива Санкт-Петербурга, Русского географического общества и РГПУ им. А.И.Герцена с интересом посмотрели выставку «Экспедиции С.В. Обручева в фотографиях: последние географические открытия ХХ века» и презентацию, которую представила дочь С.В. Обручева — преподаватель Санкт-Петербургского государственного горного института Татьяна Обручева. Татьяна Сергеевна знает многих наших земляков, ее мама работала с Виктором Масайтис и другими.

Справка: Сергей Владимирович Обручев (1891-1965), член-корреспондент АН СССР, профессор, лауреат Государственной премии, один из самых выдающихся ученых-путешественников XX столетия. На выставке представлены фотографии, выполненные С.В. Обручевым во время геологических и географических экспедиций в труднодоступные и неисследованные районы Северо-Восточной Сибири в первой половине ХХ века. В результате этих сложных и уникальных экспедиций были открыты хребет Черского (последний великий хребет, открытый в северном полушарии, по площади больше Большого Кавказа) и Юкагирское плато; нанесены на карту Колыма с притоками и многие другие реки края, установлена золотоносность бассейна рек Индигирки и Колымы.

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27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в церемонии возложения цветов и памятных венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек, в том числе делегация якутян: ветеранов и студентов, сотрудников постпредства Якутии в Санкт-Петербурге.

Кроме петербуржцев, пожелавших в этот день отдать дань памяти погибшим жителям блокадного Ленинграда, возложили венки представители городской избирательной комиссии, полпредств, Конституционного суда, политические партии, военные, буддисты, представители РПЦ и других конфессии.

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Почтили память погибших во время Великой Отечественной войны губернатор Георгий Полтавченко, вице-губернатор Ольга Казанская, главы комитетов, а также спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и депутаты.

После церемонии на Пискаревском кладбище якутяне возложили венки и цветы у памятной плиты винам-якутянам, где выступили: постпред республики в городе на Неве Юрий Кравцов, ветеран госслужбы РС(Я) Владимир Попов, блокадник Владимир Архипецкиий, президент Культурного общества «Саха-Санкт-Петербург» Гавриил Троев. Якутяне отдали дань памяти погибшим жителям блокадного Ленинграда и землякам, сообщает заместитель постпреда республике в Санкт-Петербурге Алла Кондратьева.